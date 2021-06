Premier quart-temps: 19-11



Ce n'est certainement pas le début de match dont rêvait les Belgian Cats pour leur entrée en matière à cet Euro de basket. Pertes de balle, réussite en berne, mauvais choix offensifs et quelques lacunes défensives, il n'en fallait pas plus pour mettre les joueuses de Philip Mestdagh en difficulté. Résultat: 5-0 pour débuter ce match. Il fallait attendre la troisième minute pour voir le premier panier des Cats, des œuvres d'Emma Meesseman, sur un rebond offensif. De quoi lancer la machine? Pas vraiment. Les Bosniennes s'appuyaient sur Jonquel Jones (7 points) pour prendre le large à 14-4 après 7 minutes et obliger Philip Mestdagh à prendre son premier temps-mort de la rencontre. Une petite pause mise à profit pour trouver d'autres marqueuses qu'Emma Meesseman (6 points et 5 rebonds) mais qui voyait tout de même les Cats bien derrière (19-11) malgré une grosse domination au rebond (9-15).





Deuxième quart-temps: 30-28



Toujours en manque de réussite aux tirs (1/14 à 3 points!), on sentait les Belgian Cats particulièrement stressées par l'enjeu, elles qui rataient des paniers pourtant très (trop?) faciles. Ces mouvements, pourtant basiques, ne rentraient pas! Et même si les Bosniennes n'étaient pas transcendantes, elles en profitaient pour faire passer l'écart au-dessus des dix unités (23-11) après 13 minutes. Heureusement que les joueuses de Philip Mestdagh pouvaient compter sur de nombreux rebonds offensifs (10 en première mi-temps), pour ne pas sombrer. Dans le dur, les Cats resserraient leur défense pour provoquer quelques pertes de balle aux Bosniennes. De quoi s'offrir quelques paniers faciles pour reprendre confiance et revenir au score (29-28) grâce à quelques lay-up de Julie Allemand et rester au contact à la pause (30-28).





Troisième quart-temps: 51-47



En forme olympique, Emma Meesseman avait décidé de guider cette équipe en leader naturel qu'elle est. Avec plus de la moitié des points inscrits par les Belgian Cats à son actif (17), elle remettait les compteurs à zéro à l'entame du troisième acte (32-32). Au four et au moulin, l'intérieure des Washington Mystics en WNBA se démenait pour maintenir les Belgian Cats hors de l'eau. Points, passes, rebonds,... Emma Meesseman était partout mais les Bosniennes faisaient preuve de réussite au périmètre pour rester en tête (44-38). Les joueuses de Philip Mestdagh avaient toutes les peines du monde pour contrecarrer les plans bosniens (49-44) et étaient dos au mur au moment d'entamer les dix dernières minutes (51-47).





Statistiques



Bosnie - Belgique

Quart-temps: 19-11/11-17/21-19/

Bosnie: JONES 9, BABIC 7, GAJIC 7, Delic 2, DEURA 2, Brcaninovic 0, Dzebo 0, Dzombeta 0, TAVIC 0, Vrancic 0

Belgique: MEESSEMAN 13, ALLEMAND 8, K. MESTDAGH 3, Vanloo 2, DELAERE 0, Geldof 2, LINSKENS 0, Massey 0, H. Mestdagh 0, Nauwelaers 0