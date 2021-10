Quinze joueuses ont été appelées par Valéry Demory. Kim Mestdagh a annoncé son souhait de faire un break avec l'équipe nationale alors que Marjorie Carpréaux et Ann Wauters ont mis un terme à leur carrière internationale. Heleen Nauwelaers, qui évolue désormais en division 2 espagnole à Grenade, ne figure plus non plus dans la sélection.

Kim Mestdagh, 31 ans, qui évolue à Schio en Italie, a fait part "avant la décision de changer de coach", avait précisé Koen Umans lors du dernier point presse des Belgian Cats, de prendre une année sabbatique. Ce qu'a confirmé l'ailière flandrienne à l'issue d'une année chargée avec l'Euro en juin et les JO ensuite.

Emmenées par Julie Allemand, Emma Meesseman et Antonia Delaere, les Belgian Cats poursuivent avec Julie Vanloo, Jana Raman, Kyara Linskens, Hanne Mestdagh, Billie et Becky Massey.

Trois nouvelles joueuses font leur apparition, la joueuse de Castors Braine, Maxuella Lisowa-Mbaka, 20 ans, Ine Joris, une jeune intérieure de 20 ans de Phantoms Boom, ainsi que Nastja Claessens (ION Waregem), 16 ans, l'un des grands espoirs du basket féminin belge.

La distributrice Elise Ramette (Castors Braine), l'ailière Laure Resimont (Kangoeroes Malines) et l'intérieure Serena-Lynn Geldof (Promete/Esp) complètent le groupe des Belgian Cats.

La Belgique jouera le 11 novembre contre la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo (20h00) son premier match de qualification pour l'Euro 2023 avant de recevoir l'Allemagne à Courtrai le 14 novembre (16h00). La Macédoine du Nord complète le groupe A.

Le premier de chacun des dix groupes de qualifications disputera l'Euro 2023 en Slovénie et Israël, ainsi que les quatre meilleurs deuxièmes (les cinq et les six si d'aventure Slovènes et Israéliennes figurent parmi les qualifiés). Les deux pays organisateurs, même qualifiés d'office, disputent en effet aussi les qualifications.

Dans l'intervalle, les Belgian Cats auront encore un rendez-vous en février 2022 avec un tournoi qualificatif pour la Coupe du monde en Australie prévue elle du 22 septembre au 1er octobre 2022.

Valéry Demory a pris la succession de Philip Mestdagh, dont le contrat n'a pas été prolongé. Sous la houlette du coach flandrien, les Belgian Cats ont décroché deux médailles de bronze à l'Euro en 2017 à Prague et en 2021 à Valence, une 4e place à la Coupe du monde 2018 pour la première participation de la Belgique, une 5e place à l'Euro 2019 à Belgrade et une 7e place aux Jeux Olympiques de Tokyo. Les Belges visent une quatrième qualification consécutive à l'Euro.