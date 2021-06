C’est une belle épine hors du pied pour le staff des Belgian Cats. Alors que les résultats positifs (pour une joueuse et un membre du staff) d’un test PCR de routine effectué vendredi avaient entrainé l’annulation ce samedi en dernière minute de leur ultime rencontre de préparation face à la Grèce, tous les tests supplémentaires diligentés en urgence ainsi qu’un contre-examen des deux prélèvements incriminés ont débouché sur des résultats totalement négatifs. Il s’agissait donc bien de ce l’on nomme couramment des « faux positifs ».

Le soulagement est palpable dans la bulle des Cats en dépit du contretemps que constitue l’annulation de ce dernier match de préparation.En effet, la conséquence la plus immédiate de ces examens complémentaires (un test antigénique rapide ET un nouveau test PCR pour l’ensemble de la délégation belge) est que la sélection des douze joueuses retenues pour défendre nos couleurs à partir de jeudi à Strasbourg d’abord et puis (on l’espère bien sûr) à Valence ensuite reste totalement inchangée.

L’idée, un instant soulevée, de « profiter » des deux places éventuellement libérées dans la bulle de 25 personnes pour emmener deux remplaçantes supplémentaires afin d’attendre le dernier moment pour communiquer la sélection finale n’a donc plus de raison d’être. La délégation belge embarque ce lundi tôt le matin sur le Thalys à destination de Strasbourg via Paris

La séléction des Belgian Cats: Kim Mestdagh, Antonia Delaere, Marjorie Carpréaux, Emma Meesseman, Kyara Linskens, Hanne Mestdagh, Serena-Lynn Geldof, Heleen Nauwelaers, Billie Massey, Julie Vanloo, Jana Raman, Julie Allemand