Les Belgan Cats et les Belgian Lions ont récemment décroché leur billet pour l’Euro après des campagnes de qualifications très réussies. Les équipes nationales belges masculine et féminine sont actuellement les meilleurs porte-drapeaux du basketball belge. L’effervescence auprès du public est réelle. Pour faire le point sur le nouveau statut et les futures ambitions des Cats et des Lions, nous avons invité Pierre Cornia (assistant coach des Belgian Cats) et Jacques Stas (manager sportif des Belgian Lions) à en parler.