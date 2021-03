Les Belgian Cats dans le groupe de Bosnie-Herzégovine, la Slovénie et la Turquie au 1er tour de l'Euro

Basket

La Belgique a hérité de la Bosnie-Herzégovine, de la Slovénie et de la Turquie au premier tour de l'Euro de basket féminin du 17 au 27 juin organisé à Valence (Espagne) et à Strasbourg (France), dans le groupe C, à l'issue du tirage au sort effectué lundi.