La Belgique est engagée avec les Etats-Unis, Porto Rico et la Russie à Washington (et la République dominicaine). Deux autres tournois ont lieu à Belgrade en Serbie et un 4e à Osaka au Japon. Les trois premiers de chacun des quatre groupes de quatre sont qualifiés pour Sydney du 22 septembre au 1er octobre, tenant compte de la qualification d'office des Américaines (championnes olympiques) et de l'Australie (pays organisateur).

Ce principe de qualifications côté féminin rassemble 12 pays vaut pour la Coupe du monde et les Jeux Olympiques. La FIBA, la fédération internationale, a décidé d'ajouter un tournoi pré-qualificatif supplémentaire pour les non qualifiés, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué. Les 16 pays les mieux classés, quatre de chaque zone géographique, non qualifiés encore, disputeront un tournoi disputé tous les deux ans à partir d'août 2024 (suivant un format encore à définir). Le vainqueur de ce tournoi sera qualifié pour les tournois de qualifications suivant, soit pour la Coupe du monde, soit pour les Jeux Olympiques.