Entamée, il y a un peu plus de 15 jours à Courtrai avec 24 présélectionnées, la première phase s’achève et la sélection des Belgian Cats a été ramenée de 24 à 16 joueuses à l’approche du tournoi international de préparation qui se tiendra – malheureusement toujours à huis-clos, Covid oblige - le week-end prochain (du 28 au30 mai) au « Lange Munte », leur base de préparation courtraisienne.



Avec l’arrivée cette semaine de Kim Mestdagh et de Julie Allemand, retenues jusque-là par leurs finales de playoffs respectives en Italie et en France, les choses sérieuses commencent pour la formation du coach Philip Mestdagh et de son assistant Pierre Cornia, très satisfaits de la manière studieuse dont cela s’est passé jusqu’ici.



Avec un noyau désormais réduit à 16 joueuses d’un niveau très homogène, on promet bien du plaisir au staff quand il s’agira d’opérer le final cut en vue de cet Euro disputé à Strasbourg et puis, en cas de qualification, à Valence en Espagne pour ce qui est de la phase finale.



D’ici là, et toujours en préparation après le tournoi de Courtrai, la sélection des Belgian Cats s’envolera le 1er juin pour six jours de stage et deux rencontres de préparation (notamment contre l’Espagne, championne d’Europe en titre) à Cordoue en Andalousie. La sélection des Belgian Cats: Elise Ramette, Kim Mestdagh, Antonia Delaere, Marjorie Carpréaux, Laure Resimont, Emma Meesseman, Ann Wauters, Kyara Linskens, Hanne Mestdagh, Serena-Lynn Geldof, Becky Massey, Heleen Nauwelaers, Billie Massey, Julie Vanloo, Jana Raman, Julie Allemand.