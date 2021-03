La Belgique a été choisie comme partenaire de la France et sait déjà qu'elle jouera à Strasbourg pour commencer. Une décision qui ne plaît pas au coach des Belges.

"Si j'avais eu un mot à dire, j'aurais préféré jouer à Valence directement bien sûr. Cela nous évite le voyage et nous octroie un jour de récupération en plus, c'est important dans un tournoi de ce niveau", a expliqué Philip Mestdagh à l'Agence BELGA dimanche sachant qu'il n'est pas du tout sûr que le public soit autorisé d'ici le mois de juin dans les salles en France.

Strasbourg organise deux groupes, deux matches de barrage (1/8es de finale) et deux quarts de finale. Valence également, ainsi que la phase finale.

"L'objectif sera de terminer premier de notre groupe pour se qualifier directement pour les quarts, ce qui nous donne aussi un jour de récupération en plus et ne nous oblige pas à jouer un match de plus", a ajouté Philip Mestdagh qui considère cet Euro comme "très important."

"Le but sera d'office de terminer dans le top 6, ce qui nous donne une place pour les tournois de qualifications pour la Coupe du monde 2022 en Australie (du 22 septembre au 1er octobre, ndlr). Pour la continuité des Belgian Cats, c'est très important de pouvoir y être."

Tête de série, la Belgique évite l'Espagne, la France et la Serbie, mais aura d'office de gros clients dans son groupe à l'Euro. "Du deuxième chapeau, il faudra surtout éviter la Russie et la Suède, même si la Slovénie et l'Italie sont de sérieux adversaires", a ajouté Philip Mestdagh. "La Turquie dans le pot 3 est toujours au rendez-vous. Les Turques évoluent dans leur championnat de haute qualité et ont le choix de faire jouer une Américaine naturalisée. Je prendrais bien la Biélorussie parce que nous avons un oeuf à peler avec elle. Je crois qu'il est temps de prendre notre revanche."

La Belgique s'était en effet incliné douloureusement contre les Biélorusses (61-69) à l'Euro 2019 à Belgrade en phase de poules, terminant 5e au classement final. "Pour le reste, les équipes baltes et de l'Est sont de grande qualités et peuvent aussi compter sur une joueuse naturalisées. Du pot 4, je serais content de jouer la Grèce."

Le tirage au sort est programmé lundi à 12h00