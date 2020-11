Touché au genou, Quentin Serron ne pourra pas tenir sa place la semaine prochaine au sein de la sélection nationale belge. Rien de grave pour l’arrière de Bilbao qui doit néanmoins observer une période de repos et suivre certains traitements. Il restera donc en Espagne pour se soigner et manquera donc les deux prochains matchs de qualification pour l’Euro face à la République tchèque (27 novembre) et la Lituanie (29 novembre).

Pour pallier cette absence, le sélectionneur Dario Gjergja a décidé de rappeler Leander Dedroog (21 ans). Le joueur de Limburg United accompagnera donc les Belgian Lions dans la « bulle » de Vilnius du 23 novembre au 1er décembre.

En plus des absences de Van Rossom et Bako, retenus par leur club pour jouer l’Euroleague, le forfait de Quentin Serron prive donc l’équipe nationale d’un autre de ses cadres et d’un joueur avec pas mal de rythme dans les jambes puisqu’il a déjà pris part à huit matchs au sein du championnat espagnol depuis le mois de septembre. Son remplaçant Leander Dedroog, de son côté, n’a toujours pas joué un seul match officiel cette saison puisque Limburg a décidé de faire l’impasse sur le début de saison suite au huis clos imposé par les mesures sanitaires.

La sélection des Belgian Lions : Vrenz Bleijenbergh (Anvers), Maxime De Zeeuw (sans club), Pierre-Antoine Gillet (Ostende), Michael Gilmore (sans club), Vincent Kesteloot (Anvers), Emmanuel Lecomte (Francfort/All), Alex Libert (Spirou Charleroi), Jean-Marc Mwema (Ostende), Retin Obasohan (Nymburk/Tch), Jean Salumu (Rasta Vechta/All), Jonathan Tabu (Manresa/Esp), Kevin Tumba (Kolossos Roudo BC/Grè), Andy Van Vliet (BC Siauliai/Lit), Hans Vanwijn (JDA Dijon/Fra), Leander Dedroog (Limburg Utd).