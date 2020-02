Pour affronter la Lituanie et le Danemark, Dario Gjergja a dû composer avec pas mal de forfaits. D'abord ceux de Jean Salumu (tendons d'Achille) et Sam Van Rossom (déchirure musculaire) mais aussi l'absence d'Ismaël Bako, qui a des obligations en Euroligue avec l'ASVEL. S'ajoutent désormais deux autres noms à cette liste : Vrenz Bleijenbergh (hanche) et Hans Vanwijn (dos).

Les deux joueurs d'Anvers n'étant pas en capacité de répondre présents, ce sont Simon Buysse (Ostende) et Leander Dedroog (Limburg United) quit ont été appelés à la rescousse. Les deux joueurs ont rejoint la sélection ce lundi matin à Bruxelles. Le rendez-vous était fixé à l'hôtel Crowne Plaza. Les quinze joueurs prendront ensuite la direction de Mons durant l'après-midi pour installer leurs valises jusqu'à samedi.

Dans le cadre des qualifications pour l'EuroBasket 2021, ils affronteront la Lituanie ce vendredi 21 février (20h30) à la Mons.Arena. Les Belgian Lions enchaîneront ensuite avec un déplacement à Copenhague pour affronter le Danermark ce lundi 24 février (18h15). Il s'agit des deux premières rencontres de ces qualifications.

Outre la Lituanie et le Danemark, les Lions affronteront également la République tchèque dans ce groupe C. En tant que pays hôte de la phase finale de l'Euro, avec la Géorgie, l'Allemagne et l'Italie, la République Tchèque est directement qualifiée. En plus des Tchèques, les deux meilleurs du groupe C se qualifieront aussi pour la phase finale. En bref, seule l'équipe la moins bien classée du groupe n'ira pas à l'Euro.

La sélection :

Manu Lecomte (Gran Canaria), Jean-Marc Mwema (Ostende), Jonathan Tabu (Le Portel), Quentin Serron (Strasbourg), Loïc Schwartz (Ostende), Pierre-Antoine Gillet (Fuenlabrada), Maxime De Zeeuw (Obradoiro), Retin Obasohan (Bamberg), Kevin Tumba (Murcie), Alex Libert (Charleroi), Vincent Kesteloot (Anvers), Khalid Boukichou (Charleroi), Haris Bratanovic (Barcelone), Simon Buysse (Ostende) et Leander Dedroog (Limburg United).