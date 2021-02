La sélection des 15 joueurs qui y défendront nos couleurs vient d’être rendue publique. Elle diffère assez nettement de celle de novembre dernier, essentiellement en raison de blessures ou de retour de blessures.

Si Kevin Tumba, Jean Salumu, Quentin Serron (tous trois touchés à des degrés divers) n’en seront pas, de même que Sam Van Rossom (obligation Euroleague), on notera avec intérêt le retour de Jonathan Tabu et de Maxime De Zeeuw (qui cartonne en Israël avec Hapoel Holon) mais aussi d’Ismaël Bako et de Khalid Boukichou. De quoi muscler un secteur intérieur qui avait été parfois à la peine en novembre dernier.

C’est un groupe de 15 plus expérimenté qui, via Copenhague, va s’envoler vers la Lituanie pour deux rencontres qui s’annoncent décisives en vue d’une cinquième qualification d’affilée pour l’Euro.

Le 20/2 les Lions rencontreront le Danemark qu’ils avaient battu à Copenhague mais qui avait créé la grosse surprise en novembre dernier en remportant ses deux rencontres. Ensuite, les hommes de Dario Gjergja retrouveront le 22/2 la République Tchèque, d’ores et déjà qualifiée pour l’Euro en tant que pays organisateur. Un succès au minimum à l’occasion de ces deux rencontres est encore nécessaire pour être assuré de la qualification.

La sélection : Jonathan Tabu (Manresa), Manu Lecomte (Pau-Orthez), Alex Libert (Spirou Charleroi), Thomas Akyazili (Bahçesehir Istanbul), Retin Obasohan (Nymburk), Jean-Marc Mwema (Oostende), Loïc Schwartz (Oostende), Vincent Kesteloot (Antwerp Giants), Vrenz Bleijenbergh (Antwerp Giants), Pierre-Antoine Gillet (Oostende), Hans Vanwijn (Dijon), Khalid Boukichou (BCM Gravelines), Andy Van Vliet (Siauliai), Ismael Bako (ASVEL Villeurbanne), Maxime De Zeeuw (Hapoel Holon)

Coach: Dario Gjergja

Assistant-coach: Frédéric Wilmot et Olivier Foucart

Sports-manager: Jacques Stas