Avec LeBron James, Chris Bosch et Dwyane Wade, le Miami Heat avait les "Tres Amigos". Toutes proportions gardées, on pourrait dire que les Belgian Lions ont leurs tontons flingueurs avec Maxime de Zeeuw, Quentin Serron et Pierre-Antoine Gillet. Des années que ces trois-là se côtoient, que ce soit en club (Serron et Gillet à Ostende il y a quelques saisons) ou mieux encore chez les Belgian Lions.

(...)