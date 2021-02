Comme il l'avait fait savoir durant la semaine, Dario Gjergja voulait attendre ce vendredi soir pour dévoiler le nom des douze joueurs retenus pour le match face au Danemark ce samedi (15h30). Le sélectionneur des Belgian Lions avait rassemblé un groupe de 15 éléments pour partir à Vilnius, en Lituanie, où les Lions doivent jouer leurs deux derniers matchs de qualification pour l'Euro 2022.

Sans grande surprise, Ajay Mitchell et Tim Lambrecht, qui avaient été rappelés en dernière minute suite aux forfaits de Kesteloot et Bleijenbergh, n'ont pas été sélectionnés pour la rencontre face aux Danois. Concernant le troisième joueur sacrifié, un doute pouvait subsister entre Van Vliet et Akyazili. C'est finalement le premier cité qui devra suivre le match depuis la tribune. En cas de victoire face au Danemark, les Belgian Lions seraient assurés de terminer en tête de leur groupe avant même de jouer leur dernier match face à la République tchèque (lundi à 15h30). Face à la République tchèque, Van Vliet remplacera sans doute Ismaël Bako, libéré par l'Asvel que pour le match face au Danemark.

La sélection: Thomas Akyazili, Manu Lecomte, Jean-Marc Mwema, Jonathan Tabu, Loïc Schwartz, Pierre-Antoine Gillet, Maxime De Zeeuw, Hans Vanwijn, Alex Libert, Ismael Bako, Khalid Boukichou, Retin Obasohan