Belgique-Portugal: Les Cats accrochées à la pause (36-35) (DIRECT) Basket Jérôme Brys Après avoir facilement battu la Finlande (82-47), les Belgian Cats s'attaquent au Portugal avec l'ambition de rester invaincues dans ces qualifications pour l'Euro 2021.

Cinq matchs, cinq victoires, voilà le bilan des Belgian Cats dans ces qualifications pour l'Euro 2021. Leur ticket déjà en poche, les joueuses de Philip Mestdagh auront à coeur de terminer sur une nouvelle victoire, face au Portugal (qu'elles ont battu au match aller 49-59), pour rester invaincues et faire le plein de confiance avant les prochaines échéances.



Le cinq de base belge: Vanloo, K. Mestdagh, Delaere, Raman et Meesseman



1er quart-temps



Philip Mestdagh avait opté pour deux changements au sein de son cinq de départ par rapport au match face à la Finlande il y a quelques jours: exit Marjorie Carpeaux et Ann Wauters pour laisser la place à Julie Vanloo et Jana Raman. Accrocheuses, les Portugaises faisaient jeu égal avec les Cats en début de match (10-10 après 7 minutes). Habituellement plutôt prudentes avec le cuir en main, les joueuses de Philip Mestdagh commettaient trop de pertes de balle (4 en dix minutes), ce qui ne leur permettait pas de développer leur jeu fluide auquel elles nous ont habitué même si elles viraient en tête après le premier quart (17-16).





2e quart-temps



Plutôt bien défendue par les Portugaises, Emma Meesseman (7 points, 3 rebonds et 3 passes) ne forçait pas son jeu. La championne WNBA faisait jouer ses coéquipières, notamment Jana Raman, qui mettait en exergue son évolution ces dernières années (6 points) pour mettre les Belgian Cats aux commandes (24-19). Côté portugais, le duo Sofia Silva (11 points), Maria Bettencourt Correia (10 points) alimentait le marquoir (28-29) alors que Kim Mestdagh trouvait enfin le chemin des filets (8 points). Néanmoins, le Portugal offrait une excellente résistance et il fallait un lay-up de Julie Vanloo au buzzer pour rejoindre les vestiaires aux commandes (36-35).





3e quart-temps



En confiance, Kim Mestdagh continuait d'enfiler les paniers (x points) et plantait plusieurs bombes au périmètre qui faisaient beaucoup de bien aux Cats (46-39). Mais les Portugaises ne lâchaient et se battaient sur tous les ballons pour tenter des rester au contact des filles de Philip Mestdagh (46-42 à la 25e).