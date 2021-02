Cinq de base belge : E. LECOMTTE, R. OBASOHAN, J-M. MWEMA, M. DE ZEEUW, K. BOUKICHOU.

Score en direct BELGIQUE - REP. TCHEQUE 27-35 1er quart-temps Malgré un premier panier en pénétration de Manu Lecomte, les Lions connaissent trois premières minutes difficiles sur le plan défensif (2-8). Maxime De Zeeuw est le deuxième joueur belge à scorer, via un triple, mais l'écart continue de grandir en faveur des Thèques, emmenés par un très bon Martin Kriz, auteur de 10 unités dans ce premier quart (10-19). La défense belge se solidifie néanmoins en provoquant des pertes de balle adverses mais le pourcentage de réussite n'est pas au rendez-vous en attaque alors que la République tchèque boucle ce premier acte avec un trois points au buzzer pour prendre 10 longueurs d'avance (14-24). 2e quart-temps Les joueurs du banc belge font preuve d'une belle intensité sur le terrain, et le trio Akyazili/Schwartz/Libert affiche une grosse pression défensive sur la montée de balle adverse. Sur le plan offensif, Andy Van Vliet profite de quelques bons ballons reçus sous l'anneau pour faire grimper son compteur personnel. Cela ne suffit pas car dans le camp adverse, c'est au tour de Hruban, coéquipier de Retin Obasohan à Nymburk, de prendre les choses en main (21-33). De quoi inciter Dario Gjergja à prendre temps-mort et exprimer sa colère.

Assurés de leur qualification pour l'Eurobasket 2022 et de la première place du groupe C depuis leur victoire face au Danemark ce week-end, les Belgian Lions souhaitent néanmoins terminer leur campagne sur une note positive face à la République tchèque. L'équipe tchèque, lanterne rouge de la poule, est qualifiée d'office pour l'Euro étant l'un des pays hôte de la compétition. Sans enjeu mathématique, cette partie sera surtout l'occasion pour les coachs de faire tourner leur effectif respectif. Dans les rangs belges, Ismaël Bako et Hans Vanwijn ont quitté le groupe dimanche, tandis que Jonathan Tabu est laissé au repos. L'occasion pour Ajay Mitchell, Andy Van Vliet et Tim Lambrecht, sacrifiés face au Danemark, d'intégrer la sélection pour ce match.