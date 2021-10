Jaylen Hands, 22 ans, a évolué en NCAA avec les Bruins d'UCLA. Drafté au second tour en 2019 par les Los Angeles Clippers, il a ensuite dû se contenter de jouer en G-League avec les Long Islands Nets, l'équipe des Brooklyn Nets dans l'antichambre de la NBA. Il a quitté les États-Unis pour la Serbie et le club de FMP Belgrade en janvier 2021. En 12 matchs, il a accumulé une moyenne de 8.5 points et 1.9 assists en 15.3 minutes.

Après un passage aux Cleveland Cavaliers pour la Summer League en NBA cet été, il s'est engagé en septembre avec le club allemand du MHP Riesen Ludwigsburg où il n'a joué que deux matchs. Moins d'un mois plus tard, il rejoint donc Anvers et les Giants. "Jaylen Hands est doté d'un très bon tir, il est capable de créer pour les autres et est excellent dans les situations de contre grâce à sa vitesse", a détaillé le club anverois dans son communiqué, qui espère pouvoir compter sur son nouveau joueur dimanche à l'occasion de son déplacement à Louvain.