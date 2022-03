Le Spirou de Charleroi a enchaîné un quatrième succès de suite en Elite Silver de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket, en s'imposant mercredi à domicile face à Amsterdam (71-61). Dans le même temps, Alost et le Brussels l'ont respectivement emporté face à Yoast United (97-69) et Den Helder (99-87). En Elite Gold, Ostende a dominé Zwolle (83-54) et Malines a fait de même contre Groningue (86-61). En première mi-temps, le Spirou de Charleroi prenait rapidement les commandes (19-15 et 40-29 à la pause) face à Amsterdam grâce à Tim Lambrecht 17 points et 10 rebonds). Au retour des vestiaires, les visiteurs réduisaient l'écart (54-49) avant que les Carolos ne plient la rencontre dans le dernier acte (71-61) pour préserver leur brevet d'invincibilité.

Toujours en Elite Silver, Alost, bien emmené par Paulius Valinskas (26 points) a battu facilement Yoast United (48-34 et 97-69). De son côté, après un mauvais début de match (19-29), incarné par la domination de Ben Kovac (43 points), le Brussels a renversé la vapeur face à Den Helder pour finalement l'emporter 99-87.