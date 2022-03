Les Liégeois ont préservé leur invincibilité à domicile au sein du groupe Elite Silver depuis le début de la phase cross-border. Mais cette troisième victoire au Country Hall face à une équipe néerlandaise n’a pas été la plus rassurante. Après une première mi-temps à sens unique (53-25), les hommes de Lionel Bosco ont peiné lors des deux derniers quarts face à une faible opposition. Un relâchement qui ne mettait pas la victoire en danger, même si l'adversaire s'est rapproché à 65-54 dans le dernier quart, mais qui dénotait une certaine fragilité interpellante face à la lanterne rouge du classement en betFIRST BNXT League.

Dans les rangs liégeois, Bram Bogaerts (19 points), Ioann Iarochevtich (20 points) et Maxime Depuydt ont été les plus productifs. On notera aussi l'impact des jeunes James Potier (10 points, 3 rebonds et 2 assists) et Romain Bruwier (9 points et 7 rebonds) en sortie de banc.

LIÈGE 87-27 LA HAYE

Liège : 32/68 (8x3) ; 15/21 lfs ; 39 rbs ; 22 ass ; 13 ftes.

LEMAIRE 0, IAROCHEVITCH 20, BOGAERTS 19, DEPUYDT 15, KOHAJDA 4, Malu 0, Lambermont 2, Potier 10, Bruwier 9, Lhoest 2, Spaleta 6, Moons -.

La Haye : 28/75 (5x3) ; 6/8 lfs ; 46 rbs ; 16 ass ; 22 ftes.

LOPES 6, CAMAJ 12, BIJNSDORP 22, KUMELIS 9, ACKERMANS 11, Samson 0, Knepa 0, Pandura 3, Tevelde 0, Vignisson 4.

Les quarts : 26-12, 27-13, 12-23, 22-19.