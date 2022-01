Et dire que les 38 points d’écart ne sont même pas sévères.

Pour ceux qui ne sont guère des suiveurs invétérés du basket belge, il serait difficile de leur expliquer que Montois et Ostendais se battaient, il y a quelques mois, pour le titre de champion. Et pour cause, Mons est très loin de cette formation qui avait séduit les observateurs lors des deux dernières saisons. Tandis qu’Ostende possède peut-être le meilleur noyau de ces dernières années parmi l’élite.

Alors qu’il dominait déjà ses adversaires de la tête et des épaules en première partie de saison, le BCO a choisi d’ajouter dans ses rangs Amida Brimah et ses bras tentaculaires, et Demetrius Conger. Car l’ambition ostendaise est également européenne cette saison. Et à vrai dire, Dario Gjergja et ses ouailles auraient tort de ne pas croire en un exploit en Champions League vu les qualités du roster côtier.