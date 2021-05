Nikkel Kebsi, le GM du club bruxellois, fait le point au terme d’une saison décevante.

Dernier de la phase classique du championnat avec quatre petites victoires au compteur, le Brussels a réalisé cette saison le plus faible bilan de son histoire en division 1. Une contre-performance sportive que l’équipe dirigeante tient à mettre en perspective au vu du budget restreint dont disposait le club de la capitale dont la place au sein de l’élite n’était plus assurée il y a un an d’ici. "La première priorité en début d’exercice était de pérenniser le club financièrement afin qu’il puisse survivre au sein de l’élite belge", rappelle Nikkel Kebsi qui avait pris le relais au poste de GM l’année dernière. "En sachant que la crise sanitaire compliquerait les choses, nous avons tenu compte d’une fourchette très basse en terme de dépenses . Si nous n’avons pas répondu aux attentes sur le terrain, le club reste néanmoins sain financièrement. Tous nos concurrents ne peuvent pas en dire autant."