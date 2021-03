Blake Griffin a signé à Brooklyn, abondance de biens chez les Nets

Basket

BELGA

L'ailier Blake Griffin, libéré de son contrat par les Pistons de Détroit vendredi, s'est engagé avec Brooklyn lundi. Les Nets, avec dans leur effectif James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving, s'affirment de plus en plus comme un très sérieux prétendant au titre.