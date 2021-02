Bleijenbergh-Lambrecht: Quand l'avenir se conjuge au présent Basket Jérôme Brys © BELGA

Les deux jeunes Belges ont été excellents vendredi soir, chacun dans leur domaine.



27 points (dont les 17 premiers de son équipe), 8 rebonds et 5 interceptions pour l'un, 16 points, 11 rebonds et 7 passes pour l'autre, vendredi soir, Tim Lambrecht (Spirou) et Vrenz Bleijenbergh (Anvers) ont été particulièrement en vue dans la victoire des Giants sur le parquet carolo (65-78). Un duel belgo-belge qui promet pour l'avenir du basket belge tant le talent des deux hommes est indéniable.