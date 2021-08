Le club de basketball néerlandais des Almere Sailors ne participera pas à la BNXT League, le nouveau championnat belgo-néerlandais de basketball, qui doit débuter en septembre prochain. Le club n'a pas réussi à boucler un budget suffisant pour sa licence.

La BeNeLeague de basketball, nommée BNXT League, a été mise sur place par les ligues belge et néerlandaise de basketball fin 2020. 22 clubs (12 néerlandais et 10 belges) devaient y participer mais ils ne seront plus que 21 avec le forfait d'Almere. Le championnat débute le 24 septembre. "Nous regrettons évidemment la décision du club. Il y avait un plan réaliste sur la table sur la base duquel la licence avait été accordée", a réagi Wim Van de Keere, directeur général de BNXT League. "Un délai important qui avait été fixé s'est avéré irréalisable malgré tout le travail accompli; c'était donc la seule décision correcte, même si elle était dure à prendre. Cela ne change pas fondamentalement le format du championnat, qui peut accueillir de 16 à 24 clubs. Nous examinerons l'impact sur le calendrier dans les prochains jours."

Ramses Braakman, président de la Dutch Basketball League et administrateur intérimaire de la BNXT League a également réagi : "Nous savons que toutes les personnes impliquées dans le club Almere Sailors ont travaillé très dur pour que le business case se réalise. Malheureusement, par diverses conditions, quelques sponsors importants ont dû retirer (partiellement) leurs promesses faites au début du printemps. "