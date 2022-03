D'entrée de jeu, les joueurs locaux faisaient admirer leur réussite au périmètre. Edon Makhuni (22 points) et Austin Price (20 points) faisaient feu de partout à 3 points (quatre paniers convertis chacun) pour permettre à Den Bosch de prendre les commandes de la rencontre en première mi-temps (24-20 et 54-44 à la pause). En confiance, les Néerlandais profitaient des largesses défensives anversoises pour continuer de creuser l'écart (78-66) dans un match qu'ils ont finalement dominé de bout en bout (95-81). Elvar Fridriksson termine meilleur joueur côté Anvers avec 18 points, 4 rebonds et 6 passes.

Au classement, Ostende reste en tête de l'Elite Gold avec 20 points. Suivent Leiden (20), Den Bosch (20), Mons (19), Malines (18), Groningue (18), Anvers (18), Zwolle (16), Louvain (16), Feyenoord (15).