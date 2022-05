L'ailier/alier fort d'1m98 a décidé de prendre sa retraite sportive. "Depuis 2009, Justin Cage s'est investi dans la vie du club sur et en dehors du terrain. Il a été un exemple de professionnalisme pour tout le monde", a commenté Mons-Hainaut dans son communiqué. Le club montois a décidé de lui rendre déjà un hommage le 24 mai lors du match retour du 3e tour des playoffs transfrontaliers de la BNXT League le 24 mai à 20h00 contre les Néerlandais de Feyenoord. Le match aller a lieu vendredi aux Pays-Bas.

"Au cours de ces 13 années, Justin Cage aura marqué l'histoire du club et vécu plusieurs moments phares de son histoire, avec notamment la victoire en Coupe et Super-Coupe de Belgique en 2011, mais aussi plusieurs finales de playoffs en 2013, 2015, 2020 et 2021", a ajouté Mons-Hainaut saluant le désormais célèbre numéro 8 des Montois.

Justin Cage, formé dans le Colorado, avait joué une saison à Liège pour sa première saison outre-Atlantique avant de rejoindre directement Mons-Hainaut en 2009