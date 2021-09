Les Côtiers sont venus à bout de Leiden lors de la Supercoupe marquant les débuts de la BNXT League.

Du public (démasqué), une nouvelle compétition, de nouvelles équipes, un dépaysement aux Pays-Bas (s’Hertogenbosch),… Samedi soir, on avait un peu l’impression d’entrer dans un nouveau monde. Un monde qui, finalement, ressemble à ce que l’on avait connu il n’y a pas si longtemps. Et que ça fait du bien de retrouver cette atmosphère et ce parquet qui crisse sous les pieds des joueurs avec, en arrière-plan, les applaudissements des supporters.

Pour sa grande première, la BNXT League n’a pas loupé son entrée en matière. Une mise en bouche particulièrement léchée qui témoigne du souci des dirigeants de professionnaliser le championnat en y apportant un vrai souffle nouveau. Beaucoup de changements à assimiler pour une première même si certaines choses ne changent pas : Ostende reste très fort (plus fort que la saison dernière visiblement) et Dario Gjergja n’aime toujours pas les arbitres qui lui ont offert sa première technique de la saison après… 27 minutes.