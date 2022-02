Après seize journées de championnat dans ce premier tour, et alors qu’il n’en reste donc plus que deux à disputer, seulement deux équipes ont officiellement décroché leur place pour le Golden Group de la BetFirst BNXT League : Ostende (invaincu) et Malines (belle surprise de ce premier tour).

Les trois autres tickets vont se disputer entre Anvers, Mons, Louvain, Charleroi et Limburg United dans une fin de premier tour à suspense. Et c’est peut-être déjà ça, la grande victoire de cette nouvelle mouture du championnat. Si par le passé il fallait attendre la fin du championnat pour trouver de l’intensité et des matchs à enjeu, avec ce système de top 5, toutes les rencontres valent leur pesant d’or. Pas de droit à l’erreur et la bonne nouvelle, c’est que cela se ressent sur le parquet avec des équipes qui se battent à chaque match, sans en laisser filer un, comme par le passé, car il n’y avait pas réellement d’intérêt sportif.