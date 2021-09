L’histoire du basket-ball belge et néerlandais prendra date ce samedi 11 septembre 2021. C’est en ce jour que sera officiellement lancée la saison 2021-2022 donnant naissance à une compétition transfrontalière mêlant les clubs de l’élite des plats pays (10 en Belgique et 11 aux Pays-Bas), baptisée BNXT League. betFIRST, fournisseur belge de paris sportif et de jeux de casino en ligne, y associera son nom pour les trois prochaines années en tant que sponsor titre.

Se rassembler pour faire grandir le produit basket (et le marché commercial) au sein des deux pays : tel est l’objectif recherché par les deux ligues voisines en créant cette nouvelle formule innovante dans le milieu de la balle orange. C’est dans ce contexte inédit que se tiendra ce soir (20 heures), à s’Hertogenbosch, la première édition d’une Supercoupe binationale. Ostende, champion de Belgique en titre, et Leiden, dernier champion des Pays-Bas, se disputeront, deux semaines avant le coup d’envoi du championnat, le tout premier trophée mis en jeu dans l’histoire de la BNXT League.

De quoi déjà mesurer la solidité de la concurrence néerlandaise face au BCO, qui domine la compétition belge depuis 10 ans maintenant et sort d’une solide préparation lors de laquelle le club côtier n’a essuyé qu’un seul revers. Pour Leiden, il s’agira aussi d’un bon test avant d’affronter Mons lundi sur la scène européenne, au stade des qualifications pour les poules de la Champions League.

1 600 spectateurs autorisés

L’objectif d’une nouvelle compétition belgo-néerlandaise est également d’insuffler un vent nouveau auprès du public. Après de longs mois d’absence dans les salles à cause de la crise sanitaire, les fans seront-ils au rendez-vous lors de cette rentrée officielle ? Un premier élément de réponse sera donné ce samedi bien que ce retour s’effectuera sous conditions. Le Covid Safe Ticket est d’application et 1 600 spectateurs au maximum seront autorisés à pénétrer dans les installations de Maaspoort ayant une capacité totale de 2 700 places.