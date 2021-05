À l'étude depuis quelques années, le projet de réunir les clubs du championnat belge et du championnat néerlandais au sein d'une seule et même compétition s'est concrétisé il y a quelques mois. Jeudi, les responsables des deux ligues ont dévoilé le nom de cette nouvelle compétition qui débutera au mois de septembre prochain: la BNXT League. "Nous avons travaillé ensemble et l'idée était de trouver une nouvelle formule capable de toucher une nouvelle audience ainsi que les jeunes", explique Bob van Oosterhout, le manager de Heroes Den Bosch. "Ce n'était pas à nous de déterminer le logo et le nom de cette nouvelle compétition et nous avons reçu plus de 11.000 propositions." Et c'est donc celle de la BNXT League qui a été choisie.

La formule de la compétition sera la suivante : La saison commence avec deux compétitions nationales, dans lesquelles toutes les équipes jouent le même nombre de matchs. Les cinq meilleurs clubs de chaque pays se réunissent dans un "Golden Group". Les clubs belges jouent à domicile et en déplacement contre les clubs néerlandais. Les équipes qui ne font pas partie du top 5 se retrouvent dans le "Silver Group" et disputent également 10 matches. Les play-offs sont également constitués d'une partie nationale. Les deux meilleurs clubs belges se qualifient pour les demi-finales des play-offs belges. Les trois autres équipes belges du "Golden Group" ainsi que la meilleure équipe belge du "Silver Group" se rencontreront pour les deux autres places en demi-finales. Cette série de play-offs se conclura par la désignation du champion national. Les clubs du "Silver Group" qui ne se qualifient pas pour les play-offs nationaux commenceront par les play-offs de la BNEXT League. À chaque tour, les équipes perdantes des P-O nationaux s'intégreront aux P-O de la BNEXT League. Les vainqueurs de ces séries se mesurent aux champions nationaux à domicile et à l'extérieur. Ensuite, les deux clubs restants s'affrontent dans un match à domicile et un match à l'extérieur pour le titre de champion de la BNEXT League.