Après avoir accueilli les équipes néerlandaises à domicile pour un premier tour de chauffe dans la nouvelle phase cross-border de la betFIRST BNXT League, c’est au tour des clubs belges cette semaine de passer la frontière pour aller défier leurs concurrents du plat pays voisin.

Dans les grands championnats européens, les longs déplacements sont monnaie courante. En Belgique, on y est moins habitué. Si le niveau de jeu de certains matchs n’en donne pas l’air, il y a comme une atmosphère de compétition européenne qui règne désormais en BNXT League au moment de monter dans le car pour se diriger vers un territoire étranger. Et pour certains, la route est plus longue que pour d’autres. C’est notamment le cas pour Mons-Hainaut et Charleroi qui sont les premiers à se produire aux Pays-Bas ce mercredi soir. Les deux clubs hennuyers sont ceux situés le plus au sud de la Belgique au sein de la BNXT League et donc confrontés à des déplacements plus longs et onéreux.

Un coût de 5000 euros pour un séjour à l’hôtel et un retour au petit matin

Pour Mons-Hainaut, le premier déplacement à Groningen est aussi le plus long de cette BNXT League