Après-midi cauchemardesque pour le Brussels qui a été étrillé par Malines dimanche. Certes privés de Nate Grimes, les Malinois ont compensé l'absence de leur intérieur américain par une incroyable réussite à 3 points (18/32). De quoi prendre le large en première mi-temps (17-27 et 31-62 à la pause) sous l'impulsion de Domien Loubry (20 points et 10 passes). La physionomie de la rencontre ne changeait pas après la pause et voyait les visiteurs infliger un lourd revers aux Bruxellois (50-90 et 76-112).

De son côté, Anvers a eu besoin d'une prolongation pour venir à bout du Spirou de Charleroi. Pendant 40 minutes, les deux équipes ont fait jeu égal, prenant chacune à leur tour l'avance (19-15 et 36-43 à la pause). Au retour des vestiaires, le meneur islandais d'Anvers, Elvar Fridriksson, prenait feu (25 points) pour remettre les Giants dans la course et arracher la prolongation à 75 partout. Un temps complémentaire finalement à l'avantage des Anversois qui s'imposent 90-81.

Au classement, Ostende reste en tête avec 10 victoires en autant de rencontres. Suivent Anvers (7-3), Mons (6-4), Malines (6-3), Louvain (5-5), Alost (4-6), Charleroi (4-5), Limburg United (3-7), Liège (2-7) et le Brussels (1-8).