Les clubs néerlandais ont déjà pu le constater : les déplacements en Belgique n’auront rien d’une sinécure, même pour les équipes du top. Après la défaite de Leiden, champion en titre des Pays-Bas vendredi sur le terrain de Malines, c’est le numéro 1 actuel du classement néerlandais qui est tombé un jour plus tard à la Mons Arena, encaissant sa troisième défaite cette saison.

Pour Mons-Hainaut, le début de cette phase transfrontalière de la betFIRST BNXT League avait des airs de piège face à une équipe en confiance et certainement désireuse de montrer son niveau à la Belgique. Mais les Renards ne se sont pas laissés surprendre même s’il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir la formation locale dessiner plus intensément les traits de la victoire. La formule est assez connue : Emmanuel Nzekwesi qui fait le ménage sous les anneaux (24 points et 8 rebonds), puis Marcus Tyus qui sort de boîte en deuxième mi-temps (18 points après la pause) pour faire décoller Mons.

Les Montois ont compté jusqu’à 13 points d’avance avant de connaître un petit relâchement sur la fin en étant notamment dominé au rebond (16 rebonds offensifs pour l’adversaire). Cequi n’empêchait pas Mons-Hainaut d’engranger un nouveau succès étriqué et de prolonger sa série victorieuse à sept matchs consécutifs en championnat.

L’autre bonne nouvelle dans les rangs montois était le retour dans l’équipe de Justin Cage. Opéré à la cheville le 26 novembre dernier, l’emblématique capitaine a fait son retour en compétition avec une petite minute passée sur le terrain en fin de première mi-temps. Logiquement en manque de rythme, il faudra plusieurs semaines au joueur américain de 36 ans pour retrouver ses sensations. Son retour progressif permettra en tous les cas à Vedran Bosnic de s’appuyer sur une rotation supplémentaire dont il avait bien besoin pour la suite de la saison qui s’annonce encore longue.

Mons : 32/60 (10x3) ; 14/25 lfs ; 30 rbs, 19 ass, 18 ftes.

Neri -, Cage 0-0, Mintogo 3-0, MORTANT 4-3, Nichols 6-3, NZEKWESI 11-13, PASALIC 5-3, Penava 3-2, TYUS 2-18, HENSON 9 -3.

Den Bosch : 33/71 (10x3) ; 9/15 lfs ; 42 rbs ; 20 ass ; 23 ftes.

Van Vliet 0-0, Kastein -, CARLSON 0-3, MAXHUNI 4-6, Helfrich 0-0, Hammink 5-6, VAN DER MARS 9-12, Lauthier-Ogunleye 2-0, PRICE 9-5, MOUNCE 12-10.

Arbitres : MM. Van Den Broeck, De lange, Vanden Abeele.

Les quarts : 19-22, 24-19, 21-16, 24-28.