De leur côté, le Spirou de Charleroi et Malines se sont respectivement imposés à Louvain (87-92) et contre le Brussels (79-74). Malgré les départs d'Omar Calhoun et de Nikola Cvetinovic, Alost, avec son nouvel entraîneur, Thomas Crab, a tenu tête au vice-champion de Belgique. Sous l'impulsion de Nikola Popovic (22 points), les Alostois prenaient les commandes (21-14 et 33-31 à la pause).

Au retour des vestiaires, David Nichols (25 points) se mettait en route pour amorcer le retour des Montois (55-50) avant un final au bout du suspense (68-69). Un succès qui permet aux Renards de décrocher leur ticket pour le Top 5.

Charleroi, de son côté, a pris le dessus en déplacement à Louvain (40-46 et 87-92) pour repasser devant leurs adversaires du soir au classement. Une rencontre marquée par les 24 points d'Allen et de Heath côté louvaniste. Les Carolos ont pu compter sur Vincent Kesteloot (22 points) et Jito Kok (24 points) pour alimenter le marquoir.

Dans le dernier match de la soirée, Malines s'est imposé face au Brussels grâce à un excellent troisième quart-temps remporté (28-17). Un coup fatal pour les Bruxellois qui menaient pourtant 32-37 à la pause avant de finalement s'incliner 79-74.

Au classement, Ostende reste en tête avec un bilan de 16 victoires en autant de rencontres. Suivent Malines (12-5), Mons (11-6), Anvers (10-7), Charleroi (9-8), Louvain (9-8), Limburg United (8-8), Alost (5-12), le Brussels (2-15) et Liège (2-15).