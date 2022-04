Malines conserve son brevet d'invincibilité dans ce groupe en s'imposant à Feyenoord (61-71). En Elite Silver, le Brussels a gagné à Yoast United (58-63) alors que Liège s'est incliné à Den Helder (90-79). Grâce à son trio Nzekwesi (20 points), Penava (20 points) et Tyus (17 points), les Montois prenaient les commandes en première mi-temps pour virer en tête à la pause (15-21 et 34-47). Au retour des vestiaires, Zwolle renversait la vapeur par l'entremise de Noah Dahlman (27 points) pour revenir petit à petit (64-67) et même passer devant à 85-83 avant que Muhamed Pasalic ne plante un trois points à deux seconds de la fin pour offrir la victoire à Mons (85-86).

Toujours en Elite Gold, Malines a enchaîné une cinquième victoire consécutive en s'imposant sur le parquet de Feyenoord (32-44 et 61-71). Myles Stephens (15 points et 8 rebonds) termine meilleur joueur des Kangoeroes.

En Elite Silver, Liège s'est incliné en déplacement à Den Helder (41-40 et 90-79) à cause d'un dernier quart à sens unique remporté 27-15 par les Néerlandais. Ben Kovac (21 points) termine meilleur marqueur du match. De son côté, le Brussels a dû attendre le dernier acte pour faire la différence en déplacement à Yoast United. Les Bruxellois étaient menés 52-48 avant de remporter le dernier quart-temps 6-15 pour l'emporter 58-63.

Au classement de l'Elite Gold, Ostende reste en tête avec 27 points. Suivent Malines (26), Leiden (24), Den Bosch (24), Louvain (23), Mons (23), Groningue (22), Anvers (21), Zwolle (20) et Feyenoord (18).

En Elite Silver, le Spirou de Charleroi pointe à la première place avec 24 points. Suivent Limburg United (22), Leeuwarden (22), Alost (21), Weert (19), le Brussels (19), Yoast United (18), Liège (18), Den Helder (18), Amsterdam (17) et La Haye (13).