De son côté, Alost n'est pas passé loin de l'exploit en déplacement à Anvers (103-95) alors que Malines a confirmé sa bonne forme en s'imposant sur le parquet de Limburg United (78-98). Avec seulement six joueurs sur la feuille de match, dont quatre professionnels, Alost a tenu la dragée haute à Anvers pendant 40 minutes. Les Alostois ont pu compter sur Valinskas (24 points) et Coleman (26 points) pour répondre au collectif anversois (16-18 et 49-40 à la pause). Au retour des vestiaires, les visiteurs continuaient d'être agressifs vers l'anneau pour revenir à 71-68 à l'entame du dernier acte. Dix minutes qui verront les Alostois prendre les commandes, le temps d'un instant, avant de craquer en toute fin de match (103-95). Matt Tiby termine meilleur marqueur d'Anvers avec 21 unités.

Également déforcé à cause du Covid-19, Ostende n'a pas fait dans le détail en déplacement à Liège. Les Liégeois ont été submergés pendant 40 minutes (38-56 à la mi-temps et 65-112). Le Finlandais Mikael Jantunen termine meilleur joueur de la rencontre avec 28 points et 5 rebonds.

Dans le dernier match de la journée, Malines n'a pas éprouvé de difficulté pour s'imposer sur le parquet de Limburg United (36-48 et 78-98). Mattias Palinckx termine meilleur marqueur du match avec 24 unités.

Au classement, Ostende reste en tête avec un bilan parfait de 13 victoires en autant de rencontres. Suivent Anvers (10-5), Malines (9-3), Louvain (8-5), Mons (6-6), Alost (4-9), Charleroi (5-6), Limburg United (4-8), le Brussels (2-11) et Liège (2-10).