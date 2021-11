Bonne nouvelle pour le Brussels: Ayoub Nouhi est de retour Basket J.Br. L'ailier bruxellois a reçu le feu vert des médecins du club. © BELGA

Et si la poisse lâchait (enfin) un peu le Phoenix Brussels? Depuis l'arrivée de Jean-Marc Jaumin à la tête du club il y a quelques jours, la spirale semble déjà plus positive. Une victoire (logique) en coupe de Belgique et une défaite au bout du suspense sur le parquet d'Anvers.



De quoi décrocher une deuxième victoire en championnat ce week-end face au Spirou? A voir mais en tout cas, le nouveau technicien de la capitale va pouvoir compter sur le retour d'Ayoub Nouhi. Revenu à Bruxelles la saison dernière, l'ailier de 22 ans n'avait pas encore eu voix au chapitre depuis le début de la saison. En cause: des problèmes de santé. Mais tout cela n'est plus que de l'histoire ancienne. "Après une longue absence suite à des problèmes de santé, nous pouvons remercier l'équipe de l'AZ VUB et le Dr Marc Shiltz qui ont pu suivre Ayoub durant toute sa période de convalescence avant d'enfin lui donner le feu vert médical cet après-midi", annonce le club sur ses réseaux sociaux.



Reste à voir dans quel état de forme il se trouve mais le revoir sur les parquets est déjà une bonne chose en soi, tant pour le joueur que pour le club. Et ce dimanche, il sera en tenue pour accueillir le Spirou de Charleroi.