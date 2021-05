Et c’est vrai que ce succès vient comme une cerise sur le gâteau pour Bosco et ses boys : « J’avais dit il y a quelques jours que j’espérais vraiment une sixième victoire avant la fin. Je l’attendais plus facilement au Country-Hall mais la remporter en déplacement et de cette manière, c’est encore mieux. Je suis super heureux pour mes gars et très fier d’eux. On a vraiment joué comme il le fallait cet après-midi. Avec enthousiasme, énergie et beaucoup intelligence »



Toujours privés de Ioann Iarochevitch alors que Romain Boxus avait recommencé vendredi et que Lovre Basic, de retour d’une entorse contractée au Brussels, a pu offrir quelques petites minutes de repos, les Principautaires ont offert une grosse défense tout en partageant la balle en attaque. D’un côté comme de l’autre du terrain, on ne soulignera jamais assez le travail de titan effectué dans l’ombre par ce clubman par excellence qu’est François L’Hoest mais aussi par des garçons comme Brieuc Lemaire ou un Milos Bojovic qui a retrouvé son adresse.



Du côté malinois, c’était bien sûr la foire à la grimace à l’exemple de Marvin Clark rentré frustré au vestiaire dès avant la fin de partie. Le commentaire de Paul Vervaeck était limpide : « Lionel Bosco a parlé pour ses gars d’enthousiasme, d’énergie et d’intelligence. C’est tout ce qu’il nous a manqué aujourd’hui, et plus particulièrement d’intelligence pour nous adapter à la défense de Liège. C’est ce qui fait toute la différence entre un coach heureux et un coach déçu… »

Affalé contre un panneau publicitaire, Terry Deroover (17 pts en sortie de banc alors que de son propre aveu il « ne sait pas courir ») tente de récupérer son souffle, toujours marqué physiquement par les séquelles de sa contamination au Covid : « Avec Kangoeroes, on a été lourdement impacté juste après la finale de la Coupe et, avec cette courte défaite, cela a vraiment cassé notre dynamique (7ème revers de rang NDLR) mais chapeau à Liège ! Ils sont venus ici avec l’état d’esprit qu’il fallait. Lio (Bosco) a fait un énorme travail depuis le début de saison, leur progression est impressionnante » analyse l’ancien meneur de jeu de…Liège Basket.