Depuis le début de la saison, et malgré un effectif très jeune, le Spirou de Charleroi ne cesse d’impressionner. Un manque d’expérience compensé par une fougue maîtrisée et une envie débordante.

Mais surtout, et Sam Rotsaert le sait, avec un roster qui flirte à peine avec la vingtaine, les victoires passeront par une intransigeance en défense. Pas question d’essayer de marquer un panier de plus que l’adversaire. Non, l’objectif, c’est bien d’en encaisser un de moins.