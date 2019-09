Namur, battu 75-66, a longtemps tenu la comparaison.

C’est au prix d’une haute lutte et avec l’US Wallace en mode clutch player (6 points et 1 assist dans les trois dernières minutes) que les Castors ont emporté le premier Clasico de la saison.

Namur, sans Antic qui doit se faire réopérer au genou et qui ne devrait plus jouer cette saison, a fait beaucoup plus que de la résistance. Physiquement, les dames de Philip Mestdagh auront répondu présent. Braine, de son côté, a été privé juste avant la mi-temps (37-32) de sa meneuse Ortiz (cheville) qui loupera à coup sûr le déplacement au SKW ce mercredi dans le cadre du huitième de finale de la Coupe de Belgique.

C’est paradoxal mais les deux coachs étaient satisfaits à l’issue de la rencontre. Le coach Mestdagh parce que son groupe n’est ensemble que depuis trois semaines et qu’il sait qu’il a une belle marge devant lui (même si il faudra trouver une remplaçante à Antic).

Soulignant divers faits de match (les fautes rapides de Malashenko, le glissement de Wallace à la mène à la suite de la blessure de Ortiz, le passage en tête de Namur à 41-43), le coach Dusart a apprécié, lui, les ressources mentales de son groupe et cette avance de 9 unités au final : 75-66.

Autre satisfaction qui ravira l’amateur belge de balle orange : l’excellent comportement de Lisowa à Braine (11 points, 5 fautes provoquées, 1 interception) et Geldof à Namur (14 points, 4 fautes provoquées, 3 rebonds)

CASTORS BRAINE 75

BASKET NAMUR 66

Quarts : 21-16, 16-16, 19-14, 19-20.

Castors : 29/62 (7x3), 10/14 LF, 34 reb., 17 ass., 18 ftes. Diawakana, ORTIZ, WALLACE 20, TRAHAN-DAVIS 14, TREFFERS 6, Grzesinski, SIKSNIUTE 6, Handy 7, Malashenko 11, Lisowa 11.

Namur : 24/51 (6x3), 12/19 LF, 29 reb., 15 ass., 20 ftes. BESTAGNO 8, VANDERWAL 10, Baggio 2, DA SILVA 4, GELDOF 14, De Leyn 3, MESTDAGH 14, IMOVBIOH 11.