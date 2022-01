La saga Kyrie Irving a connu un nouvel épisode mercredi. Le meneur All-Star des Brooklyn Nets a disputé son premier match de la saison en NBA. Refusant de se faire vacciner contre le Covid, l'ancien joueur de Cleveland n'est pas autorisé à évoluer à New York où se siège son équipe. Il était écarté de l'équipe depuis le début de la saison. La multiplication des cas de Covid ont contraint ses dirigeants à le rappeler mais uniquement pour les matchs en déplacement de son équipe. Irving a donc fait ses premiers pas à Indianapolis face aux Pacers. Les Nets qui ont pu ainsi aligner leur trio -Durant-Harden-Irving et se sont imposés 121-129. Le champion olympique de Rio a démontré que malgré le manque de rythme il restait précieux. Il a marqué 22 points en 32 minutes de jeu alors que Durant en plantait 39 et Harden 18. De quoi rendre inutile le triple-double de l'ailier-fort lituanien d'Indiana Domantas Sabonis (32 pts, 12 rebs, 10 ast) et éclipsé le gros match d'une vieille connaissance des Pacers Lance Stephenson (30 pts) qui a signé un contrat de dix jours en début d'année. Brooklyn (24-12) est deuxième à l'Est derrière Chicago (25-10).

Dallas a fêté la retraite de sa star allemande Dirk Nowitzki en retirant officiellement son numéro 41. L'un des meilleurs joueurs européens de l'histoire avait permis à la franchise texane de décrocher le titre NBA en 2011. Pour fêter l'événement, les Mavericks, désormais emmenés par un autre bijou européen le meneur slovène Luka Doncic, ont fait tomber les leaders de la Ligue Golden State 99-82. Doncic a terminé le match nanti de 26 points, 8 assists et 7 rebonds mais la défense de Dallas a éteint complètement les Warriors et en particulier Stephen Curry réduit à un maigre 5/24 aux tirs (à peine 1/9 dans son exercice favori à 3 points) pour un total de 14 points compensés par 9 rebonds et 5 passes décisives. Golden State est rejoint en tête des bilans par Phoenix avec 29 victoires et 8 défaites.



Philadelphie retrouve ses sensations. Une 5e victoire de rang, 106-116 à Orlando, permet aux Sixers de présenter la troisième meilleure série en cours de la NBA derrière Chicago (8) et Memphis (6). Joel Embiid y est pour beaucoup dans cette remontée à la 5e place à l'Est. Le pivot camerounais a encore marqué 31 points.



Sans Giannis Antetokounmpo (malade, mais pas du Covid) et leur coach Mike Budenholzer (en quarantaine Covid), les champions en titre de Milwaukee ont été défaits à domicile par Toronto 111-117. Le quatuor des Raptors composé de Pascal Siakam (33 pts), OG Anunoby (22), Gary Trent Jr. (22) et Fred VanVleet (19) s'est avéré très efficace.



Autre équipe efficace dans les tirs à longue portée : Charlotte. Les Hornets en ont rentrés 24 (nouveau record de franchise) et écoeuré Detroit 140-111.



Utah a porté à dix sa série de succès en déplacement en venant s'imposer 109-115 à Denver. Malgré l'absence de son pivot Rudy Gobert, le Jazz a réussi à compenser le match phénoménal du MVP de la Ligue le Nugget Nikola Jokic qui a cumulé 26 points, 21 rebonds et 11 assists et signé le 64e triple-double de sa carrière. Avec un bilan de huit victoires sur ses dix derniers matchs, Utah présente le meilleur récent bilan à l'Ouest et se trouve en embuscade à la troisième place avec 28 succès et 10 défaites.