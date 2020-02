On pensait que le public bruxellois viendrait en nombre suite à la récente actualité. S’il y avait plus de monde que d’habitude, l’assemblée a paru aussi résignée que timorée. La parfaite copie en somme de ce qui s’est passé sur le parquet. "Le public a été à l’image de ce qu’on a montré sur le terrain, où on a manqué de rage et d’acharnement" , relève le président De Kandelaer. "La morosité est créée par la manière dont on joue. Elle s’est installée dès le départ. J’ai l’impression que le coach et les joueurs ne sont plus sur la même longueur d’onde. Il n’y a en tout cas pas de cohésion et, quand on revient à - 4, on s’est cherché un patron sur le terrain."