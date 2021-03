Brussels : fin de saison pour Stéphane Moris Basket C.K. Stéphane Moris n’a pas joué hier lors de Brussels-Malines. Il n’était pas présent non plus au Palais 12. © DR

On ne devrait plus voir de sitôt le boute-en-train des Bruxellois. Victime d’une infection bactériologique, Stéphane Moris a directement été mis sous anti-biotiques et devrait être opéré dans les prochaines heures.



La suite de sa saison est fortement compromise et son traitement réclamera un suivi constant dans les prochains jours. Nikkel Kebsi, manager du club : "Le capitaine chez nous, c’est Benjamin Raymond mais Stéphane Moris est l’ambianceur du groupe en-dehors du terrain. Il blague, charrie énormément et propage une super-ambiance. Et puis ce n’est pas parce qu’il feinte 90% du temps, qu’il n’est pas écouté les 10 autres. Je vous assure qu’après un entraînement où ils ont travaillé et se sont bien amusé, quand Stéphane prend sa voix sérieuse et dit ‘Les gars, on joue dans deux jours, on va terminer la séance sur 150 paniers’, il est écouté."