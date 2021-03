Pour l’occasion, le coach Ian Hanavan devra se passer des services de Thomas Massamba qui est revenu à Bruxelles sur le tard suite à sa sélection en équipe nationale suédoise et qui termine sa période de quarantaine obligatoire.

Pour palier cette absence, le club bruxellois a décidé de s'octroyer les services de Rochdi Benzouien sous la forme d'un contrat pigiste. Formé dans la capitale avant de rejoindre le centre de formation AWBB, ce Bruxellois de 24 ans est ensuite passé par le Spirou Charleroi et par Alost (où il fut coéquipier d’Ian Hanavan) sans recevoir beaucoup de temps de jeu au sein de l’élite. C’est surtout à l’échelon inférieur qu’il s’est illustré sous le maillot du Royal IV, son club formateur situé au Palais du Midi. Les divisions amateurs étant à l’arrêt à cause de la crise sanitaire, il s’entraîne déjà depuis un mois avec l’équipe du Brussels. Le club a précisé dans son communiqué qu'il pourrait encore faire appel à lui lors d'autres matchs à l'avenir.

© Brussels Basketball

Reste à voir quel rôle lui sera confié et s'il recevra du temps de jeu vu la concurrence sur le poste de meneur. Lors du dernier match, gagné à Liège, Niels Foerts avait été titularisé à cette position avec succès. On peut donc penser qu'il en sera de même. Sur le banc, on retrouverait alors des joueurs comme Darius Washington et Ayoub Nouhi se tenant aussi prêts à le relayer face à une équipe malinoise qui pourra elle compter sur le retour de Terry Deroover (transféré au Brussels à partir de la saison prochaine), rétabli de sa blessure au coude.

Si le Brussels s'était imposé largement à Malines (63-83) il y a quelques semaines, le coach Ian Hanavan ne s'attend certainement pas à un match facile. "J'ai répété à mes joueurs que dans cette compétition, tout le monde peut battre tout le monde et qu'aucun match n'est acquis. Nos adversaires seront certainement un peu revanchards mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Même si le break international n'est pas tombé au meilleur moment vu la forme affichée par l'équipe lors des derniers matchs, nous avons pu préparer le match correctement et j'ai senti une bonne dynamique à l'entraînement."

L'équipe bruxelloise reste invaincue depuis l'arrivée d'Angelo Chol, son dernier renfort dans le secteur intérieur. "Il est déjà devenu un moteur pour le groupe via l'énergie qu'il déploie aussi bien offensivement que défensivement. Il s'est très vite adapté à son nouvel environnement et a amené une certaine fraîcheur au niveau de la mentalité. Pour un coach, c'est un vrai plaisir de disposer d'un élément comme lui au sein de son équipe."