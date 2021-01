C'est officiel: James Harden est transféré aux Brooklyn Nets Basket Jérôme Brys Il avait demandé son transfert en début de saison et il formera un trio incroyable avec Kevin Durant et Kyrie Irving. © BELGA

Incroyable! Alors même si on s'y attendait, si c'était dans l'air du temps et si tout c'était un peu accéléré ces dernières heures après les déclarations tapageuses de James Harden, la concrétisation de ce blockbuster trade reste complètement dingue. Oui, si tout se passe bien et que Kyrie Irving retrouve le chemin des salles, Brooklyn devrait aligner un trio de feu composé de Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant.



C'est donc aussi la fin d'une longue saga autour du barbu qui avait débuté bien avant le début de la saison, au moment où Russell Westbrook était encore à Houston. A l'époque, il avait évoqué son désir de quitter le Texas et deux destinations se distinguaient: Philadelphie et Brooklyn. C'est finalement chez les Nets qu'il débarque pour former un trio incroyable qu'il faudra parvenir à faire jouer ensemble.



Récapitulatif du transfert



Houston récupère Victor Oladipo, Dante Exum, Rodions Kurucs, 3 premiers tours de draft de Brooklyn, 1 premier tour de draft de Milwaukee et 4 swap du premier tour de Brooklyn.



Brooklyn récupère James Harden



Indiana récupère Caris LeVert et 1 deuxième tour de draft



Cleveland récupère Jarrett Allen et Taurean Prince