Nous avions appris ce vendredi que les dirigeants d’Anvers avaient bien été approchés par le club français de Limoges concernant un éventuel transfert de Kenneth Smith, le meneur US des Giants. Quelques heures plus tard, un accord entre les deux clubs a été trouvé et officialisé.

L’américain de 27 ans (1,91m), arrivé à Anvers cet été en provenance de Charleroi, jouera déjà son dernier match sous le maillot des Giants ce samedi soir face à Limburg United avant de faire ses bagages pour la France. Limoges, qui se cherchait un nouveau meneur après le départ de DeMarcus Nelson, rentré aux Etats-Unis pour raisons familiales, a été séduit par les prestations de Smith sur la scène de l’Eurocup (15 points, 5,9 passes décisives et 2,6 rebonds en moyenne).

"Il a un profil qui correspond à ce que nous recherchions", a expliqué Crawford Palmer, le directeur sportif du Limoges CSP, relayé par les médias français. "C'est à dire un meneur défenseur et créateur. Il reste un jeune joueur mais il a convaincu des équipes en montant les échelons."

Rien n’a filtré sur le montant de l’indemnité touchée par les Giants qui pourrait servir en partie à lui trouver un remplaçant pour la suite de la compétition en Belgique à moins que le club métropolitain décide de poursuivre avec l'effectif actuel.