Les réactions pleuvent après l'annonce soudaine du décès du mythique joueur des Lakers, Kobe Bryant.

Tyler Herro, arrière du Miami Heat, demande que les équipes NBA retirent le numéro 24 que Kobe Bryant a porté durant sa carrière:

" Ça ne peut pas être vrai", écrit quant à lui Rudy Gobert, le pivot français des Utah Jazz. " Profitez de chaque jour, nous sommes toujours préoccupés par des choses qui ne sont en réalité pas importantes. La vie est précieuse et vous ne savez pas quand elle peut se terminer ", continue-t-il.

Le recordman du 100 et 200 mètres, Usain Bolt fait également part de son émotion: " Je ne peux toujours pas y croire ".

La légende du basket français, Tony Parker, lui rend hommage: " J'ai le cœur brisé par cette nouvelle. Tu étais une vraie légende et un ami. Repose en paix Kobe, mes pensées et mes prières vont vers ta femme et tes enfants ".



Scottie Pippen, l'ancienne star de NBA, est dévasté par la triste nouvelle "Je suis dévasté. Les mots ne peuvent même pas le décrire. C'est juste une journée incroyablement triste et tragique".



Pour Joel Embiid, pivot des 76ers de Philadelphie, c'était Kobe Bryant qui lui avait donné goût au basket: "Je ne sais même pas par quoi commencer. J'ai commencé à jouer au basket grâce à Kobe après avoir regardé la finale de 2010. Je n'avais jamais regardé le ballon avant ça et cette finale a été le tournant de vie. Je voulais être comme Kobe. Je suis tellement extrêmement triste en ce moment".



Laurent Ciman: "Repose en paix, légende."



Manu Ginobili: "Dévasté."



Luka Doncic : "Non, s'il vous plait. "