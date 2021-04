On le dit souvent : la vie ne tient parfois qu’à un fil, et Caris LeVert peut aujourd’hui en témoigner. Retour sur un transfert inattendu qui lui a certainement sauvé la vie.

Le 13 janvier dernier, les Brooklyn Nets frappaient un (premier) gros coup sur le marché des transferts en NBA en recrutant James Harden pour former un Big Three avec Kyrie Irving et Kevin Durant. En contrepartie et dans un deal à trois équipes, les Pacers d’Indiana recevaient, en échange, un certain Caris LeVert, jeune joueur de 26 ans avec une grosse capacité à marquer des points.

Un beau coup pour la franchise d’Indianapolis qui a bien failli tomber à l’eau. Comme c’est de rigueur pour chaque transfert, Caris LeVert a passé la traditionnelle visite médicale. Et c’est là que tout a failli basculer pour lui.