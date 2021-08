Après l'ouverture de la free agency très mouvementée il y a deux jours, on s'attendait à une nuit peut-être un peu plus calme. Mais ce fut loin d'être le cas. Cette deuxième journée a été particulièrement animée, une fois de plus, alors que la course à l'armement s'intensifie auprès des franchises qui ont envie de jouer un rôle dès la saison prochaine. Petit tour d'horizon des principaux mouvements de la nuit de mardi à mercredi.



Les Lakers ont trouvé leur banc

La masterclass des Bulls

Le Heat a fait... du Heat

En bref

Après le trade de Russell Westbrook, tout le monde s'inquiétait du reste de l'effectif des Lakers. Mais Rob Pelinka a rapidement rassuré tout le monde. Après le recrutement du quatuor Trevor Ariza, Kent Bazemore, Wayne Ellington et Dwight Howard, les Angelinos ont continué leur travail. Résultat: Malik Monk, Kendrick Nunn mais surtout Carmelo Anthony ont rejoint LeBron James et Anthony Davis. Le roster semble à présent complet. Très âgé, certes, avec de nombreux joueurs qui dépassent largement la trentaine, mais si le groupe est épargné par les blessures, il pourrait faire très mal. A noter que les Lakers ont également prolongé le contrat de Talen Horton-Tucker pour les trois prochaines saisons.Décidément, Artūras Karnišovas effectue un travail de titan à Chicago. Il l'avait annoncé: il voulait une équipe compétitive. Et il a tenu parole. Après avoir récupéré Nikola Vucevic la saison dernière, Lonzo Ball et Alex Caruso lors de la première journée de la free agency, les Bulls ont frappé un énorme coup en s'offrant Demar DeRozan (en échange de Thaddeus Young, un premier tour de draft et deux seconds tours qui filent à San Antonio). De quoi s'offrir une équipe compétitive dès la saison prochaine.Pat Riley aime ces moments. Il les affectionne même. Après s'être offert Kyle Lowry et PJ Tucker, sans avoir oublié de prolonger Jimmy Butler et Duncan Robinson, c'est au tour de Markieff Morris de rejoindre la Floride. De quoi clairement devenir un contender pour le titre dès la saison prochaine avec une défense qui risque de faire de gros dégâts.Pour être complet, et parmi les principaux mouvements de la nuit, on ajoutera quea signé aux Hornets, querejoint le Magic, quesera le backup de Rudy Gobert au Jazz, ques'est engagé avec les Warriors, quefait son retour à Milwaukee, ques'est engagé avec les Nets ou encore quea rejoint son meilleur ami (sic) Joel Embiid à Philadelphie et ques'est engagé avec le Jazz d'Utah.Au rayon prolongation,prolonge aux Knicks,reste une saison de plus aux Nets etprolonge aux Warriors pour un montant record de 215 millions sur 4 ans!