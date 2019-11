Sa dernière chance!



Melo is back! La dernière fois qu'il avait porté un maillot NBA, c'était le 9 novembre 2018 avec les Rockets d'Houston. Depuis, c'était la galère pour l'ancien meilleur marqueur de la ligue en 2003. Une éternité. Mais un an après avoir passé son temps dans les salles d'entraînements, Carmelo Anthony a retrouvé de l'emploi. C'est aux Blazers qu'il fera son grand retour sur les parquets pour épauler le duo McCollum-Lillard en grandes difficultés depuis le début de la saison. Le bilan des Blazers pour le moment est un triste 4 victoires pour 8 défaites et une 13e place dans la conférence Ouest, bien loin du podium acquis ces deux dernières saisons.Mais que peut-on réellement attendre d'un joueur, aussi doué soit-il offensivement, après un an d'absence? Voilà la question que tout le monde se pose. Car le talent du joueur, il est indéniable. Par contre, sa capacité à se fondre dans un collectif, elle, est plus délicate. On se souvient de son passage à OKC où il avait rigolé quand un journaliste lui demandait s'il était prêt à sortir du banc pour épauler le duo de l'époque Westbrook-George. Melo a toujours été doté d'un ego surdimensionné, à la hauteur de ses capacités à marquer. S'il a vécu une belle période du temps où il évoluait pour les Nuggets de Denver, la suite de sa carrière fut plus chaotique comme son passage à New York qui ne laisse pas que des bons souvenirs aux fans des Knicks. Même chose à Houston où, là aussi, il n'a jamais réussi à s'effacer. Sera-t-il en mesure de le faire avec les Blazers? La question reste ouverte car une chose est certaine: Portland est la franchise de Damian Lillard, que cela plaise ou non à Melo. Il va devoir se fondre dans le moule et laisser toute la lumière au franchise player de l'équipe.Néanmoins, s'il arrive à mettre son ego de côté, ce mouvement de la franchise pourrait se révéler payant. Il n'engage en rien en tout cas car le contrat de Melo n'est pas garanti. L'ancien all-star aura quelques semaines pour se mettre en évidence sur un poste qui fait défaut à Portland avec la blessure de Zach Collins. S'il est dans la bonne mentalité, son arrivée pourrait offrir quelques espaces supplémentaires au duo McCollum-Lillard tant la capacité de tirer de Melo, elle, est indéniable et toujours bien d'actualité. De l'autre côté du terrain, Melo sera aussi très attendu car marquer des points, c'est bien, mais empêcher son adversaire de le faire, c'est encore mieux. Et là, Carmelo Anthony n'a jamais été exempt de tout reproche. Sans aucun doute, cette signature à Portland est la dernière chance pour Melo de briller en NBA sans quoi, ce sera direction la Chine pour une fin de carrière bien loin des attentes qui avaient été placées en lui au moment de sa draft.