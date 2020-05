La série-documentaire sur la dernière épopée de MJ avec les Bulls bat des records.

Voilà trois semaines déjà maintenant que la série-documentaire The Last Dance tient les spectateurs en haleine. Et sans grande surprise, le succès est au rendez-vous et proportionnel à l’attente impatiente qui précédait son lancement. Si Michael Jordan affichait des statistiques incroyables durant sa carrière sur les parquets, il fait aussi un carton dans les chiffres d’audience. La chaîne américaine ESPN, coproductrice de ce documentaire dédié à Michael Jordan et sa dernière épopée avec les Bulls, enregistre des records historiques d’audimat depuis le 18 avril. Et cela risque bien de durer jusqu’au terme de la série. Netflix, également producteur et diffuseur, ne communique pas sur les chiffres d’audience. Selon certains analystes, la série serait la plus regardée, la plus commentée et la plus recherchée au monde.

La plongée au cœur des Bulls de la fin des années 1990 rassemble à la fois les anciennes générations, nostalgiques de l’époque, mais aussi les plus jeunes qui peuvent découvrir les coulisses du phénomène Jordan.

Jusqu’à présent, et toujours selon les chiffres ESPN, l’épisode 1 reste le pic d’audience avec un peu plus de 6 millions de téléspectateurs. Verra-t-on ce score dépassé lors des quatre derniers épisodes devant être révélés au public ce lundi et lundi prochain ? Il serait en tout cas étonnant de voir les chiffres baisser, d’autant que l’apogée de la saison 1997-98 n’a pas encore été atteint à ce stade de la série.